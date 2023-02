LibreOffice passe en 7.5, et s'offre un coup de neuf et de nouvelles fonctionnalités !

La semaine dernière, The Document Foundation, la société derrière LibreOffice, a publié une mise à jour d’importance à destination de sa célèbre (et gratuite) suite bureautique. Passant en version 7.5, celle-ci en a tout d’abord profité pour revoir intégralement ses icônes d’applications. Plus modernes (avec des coins désormais arrondis), ces dernières se veulent surtout bien plus colorées que par le passé. Certaines icônes proposent même un effet dégradé afin de correspondre davantage aux tendances graphiques actuelles. De quoi dépoussiérer un peu l’image archaïque de ce bon vieux Libre Office.