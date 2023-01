Windows 11 : cette mise à jour vous concerne, surtout si vous utilisez Microsoft Office

Le 11 avril prochain, soit dans un peu plus de deux mois, Microsoft Office 2013 arrivera au terme de son support étendu. Après dix ans de bons et loyaux services, cette version du logiciel ne bénéficiera donc plus de mises à jour. La fin du support signifie également que les correctifs liés aux bugs et à la sécurité, ainsi que les failles nouvellement découvertes, ne pourront être traités. Microsoft Office 2007 et 2010 ont, quant à eux, respectivement été éteints en octobre 2017 et en octobre 2020. Ainsi va la vie…