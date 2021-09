Microsoft Office 2021 sera disponible le 5 octobre sur Windows et macOS

Office 2021 sera disponible via deux méthodes. La première consiste à s’abonner à Microsoft 365 via une formule facturée à partir de 69€ par an. Cette solution regroupe l’ensemble des applications de la suite bureautique et plusieurs services en ligne tels que OneDrive, Teams ou encore SharePoint Online. Microsoft précise que les abonnés actuels qui utilisent Office 2019 passeront directement à la nouvelle version. La seconde est l’achat d’une licence perpétuelle d’Office 2021 permettant d’en profiter à vie. Elle dispose cependant d’un inconvénient majeur par rapport à l’abonnement : elle ne profitera pas de mise à jour des fonctionnalités, mais aura malgré tout un suivi des mises à jour de sécurité.