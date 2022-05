ONLYOFFICE 7.1 : compatibilité ARM et nouveautés à la pelle pour la suite bureautique en ligne

La suite bureautique ONLYOFFICE pour Windows, Linux et macOS est récemment passée en version 7.1. Cette mouture apporte de nombreuses fonctionnalités supplémentaires et devient compatible avec les dispositifs ARM. Pour vous éviter une lecture, il faut bien l’avouer, un peu fastidieuse, la vidéo ci-dessous illustre les mises à jour les plus importantes de la version 7.1. Pour les plus courageux (et curieux), elles sont également détaillées ci-dessous.