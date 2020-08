LibreOffice 7.0 est disponible sur Windows, macOS et Linux : quelles nouveautés ?

Si LibreOffice reste relativement rugueux dans son approche graphique, la suite a le mérite d’être désormais plus fluide grâce à un nouveau moteur graphique, Skia, et à l’accélération matérielle via Vulkan.

Davantage de menus contextuels viennent aussi enrichir l’expérience de navigation et apporter plus de clarté à l’ensemble de l’interface. Une nouvelle galerie de formes fait aussi son apparition, et liste des flèches, diagrammes, icônes et bien d’autres choses encore.