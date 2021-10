Microsoft Office 2021 : voici toutes les nouveautés de la prochain version de la suite Bureautique

Sous Windows et iMac, Excel s'enrichit de nouvelles fonctionnalités. Quatre sont communes aux deux types d'appareils. La première est XLOOKUP, un outil facilitant la recherche sur une feuille ligne par ligne. La deuxième concerne les tableaux dynamiques, notamment pour accélérer les calculs et les perspectives grâce à de nouvelles fonctions telles que Array, Filtrer, Fréquence, Trier, Trier par et Unique. La troisième, LET, est une fonction permettant d'affecter un nom à un résultat de calcul. La quatrième, XMATCH, est conçue pour rechercher un élément contenu dans une matrice/plage de cellules et renvoyer à la position relative de l’élément ou une valeur dans une matrice. Sous iMac, vous pouvez regarder, à partir d'une seule fenêtre, plusieurs feuilles et/ou classeurs, tandis que l'outil Watch permet « d’inspecter, d’auditer ou de confirmer les calculs de formules et les résultats dans de grandes feuilles de calcul ».

Sous Windows et iMac, PowerPoint permet désormais de relire vos traits d'encre, c'est-à-dire reproduire une écriture manuscrite sur une diapositive. Sous Windows, vous pouvez enregistrer un diaporama comprenant la prise en charge de l'enregistrement d'entrée manuscrite, de pointeur laser et de vidéo. Vous pouvez également afficher les éléments de votre diapositive dans l’ordre de lecture à l’écran. Sous iMac, il est désormais possible d'enregistrer une présentation sous forme d'image GIF.

Sous iMac, vous profitez notamment de nouveautés concernant Word . Le logiciel de traitement de texte se dote d'un lecteur immersif favorisant une prise en charge avancée des couleurs. Vous pouvez ainsi de choisir votre couleur de page avec divers outils plus précis et profitez de palettes de couleurs et d'images ainsi que diverses autres options de sélection de couleur. Vous bénéficiez également d'un nouvel outil de lecture à voix haute (à retrouver dans Révision), réglable à votre guise selon la vitesse et le type de voix dont vous souhaitez profiter.