Microsoft abandonne ses applications Office pour Chromebook et mise sur ses web apps

Microsoft assume parfaitement sa décision unilatérale et indique que les utilisateurs Chromebook bénéficieront de nouvelles fonctionnalités premium sur les versions en ligne de leurs logiciels habituels. En outre, l’ergonomie et le design de la suite Office dans sa version Web seront, selon Microsoft, beaucoup plus adaptés aux larges écrans.

À noter qu'un compte personnel Microsoft ou un compte associé à un abonnement Microsoft 365, seront nécessaires pour accéder à ces fonctionnalités.