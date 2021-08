Microsoft : la Surface Duo 2 repérée avec un Snapdragon 888

Le CPU donné dans les détails du benchmark est un ARMv8, composé de huit cœurs, dont quatre cadencés à 1.8Ghz, trois à 2.42Ghz et le dernier à 2.84Ghz … exactement comme le Snapdragon 888 . Microsoft semble donc faire l'impasse sur la version "Plus" du processeur, pour utiliser celui qui sera sans nul doute le plus commun sur les appareils haut de gamme à venir.