Le prochain Surface Duo serait 5G et disposerait d'un nouveau module photo

Cette seconde mouture du smartphone pliable disposerait par ailleurs d'une mise à jour du module photo. Le Surface Duo actuel embarque un appareil photo de 11 MP avec une ouverture de f/2.0, relativement grande pour un appareil positionné sur le haut de gamme.

Dans une autre offre d'emploi, la société recherche un ingénieur spécialisé dans le développement d'une architecture pour le système de photo d'Android.

Microsoft entend notamment faire usage de machine learning et d'algorithmes d'intelligence artificielle afin d'optimiser considérablement le traitement et la qualité des clichés. Le machine learning est par exemple utilisé pour reconnaître la présence d'un visage en mode portrait et appliquer un flou de type bokeh.

Dans le courant du second semestre, plusieurs constructeurs devraient lever le voile sur de nouveaux smartphones pliables. C'est notamment le cas Xiaomi, Oppo, Vivo ou encore Google. Pas sûr qu'à ce stade le Surface Duo soit de la partie.