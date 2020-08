Un benchmark émerge pour la Surface Duo de Microsoft, plutôt prometteur

Si l'on en croit un benchmark préliminaire en provenance de GeekBench, le Surface Duo et son Snapdragon 855 seraient capables de collecter quelque 762 points en single-core contre 2 867 points en multi-core. Un indice de performance honorable, qui permet au smartphone de Microsoft de prendre un peu d'avance sur certains fleurons de l'année dernière.

On notera par exemple que le Surface Duo apparaît plus rapide que les deux derniers smartphones pliables de Samsung. Le Galaxy Fold (équipé d'un Snapdragon 855 et de 12 Go de RAM) se limite ainsi à 2 663 points en multi-core, contre 2 685 points en multi-core pour le Galaxy Z Flip (doté pour sa part d'un Snapdragon 855 Plus et de 8 Go de RAM).