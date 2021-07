Attendu en automne, le Surface Duo 2 disposerait d’un triple module photo

Outre les images, le leaker prétend que l’appareil aura des dimensions très similaires à celles de son prédécesseur. Il pourrait toutefois avoir un écran plus grand grâce à des bords plus petits, dans un appareil au cadre plus arrondi.



Dans la vidéo, il apparait que le lecteur d’empreintes digitales a été déplacé, et qu’il pourrait maintenant être intégré au bouton d’alimentation. Quant au port USB Type-C, il se trouve désormais sur le côté droit de l’appareil.



Selon les rumeurs, le Surface Duo 2 embarquera le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, le support 5G et une puce NFC pour les paiements sans contact.

La nouvelle tablette de Microsoft est attendue pour septembre ou octobre. Aucune indication n'a été donnée sur le prix du Duo 2.