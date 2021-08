Microsoft met à jour toutes ses applications Office pour les nouveaux smartphones de Samsung

Tout d’abord, le logiciel de visioconférence Teams profite de deux nouvelles fonctionnalités pratiques. Il est possible d’afficher la présentation en plein écran sur la moitié supérieure dépliée du téléphone, et de voir le visage des participants et participantes dans la partie inférieure. Également, il est désormais plus facile de faire apparaître le tableau blanc pendant un appel groupé afin de prendre des notes (grâce au stylet S Pen).