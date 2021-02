La nouvelle application Office unifiée débarque sur iPad

Si l'application a été très vite adaptée aux smartphones Android et aux iPhone, Microsoft a pris son temps pour décliner son logiciel sur iPad. Jusqu'ici, il était tout de même possible d'installer l'application sur sa tablette mais celle-ci s'ouvrait en mode fenêtré, telle une application iPhone étirée pour se conformer aux dimensions de la tablette et sans interface adaptée à cette dernière.

La manque est désormais comblé avec cette dernière mise à jour numérotée 2.4.6 qui regroupe enfin les différents logiciels de la suite Office en une seule et même fenêtre.

Office tire également parti des dernières fonctionnalités d'iPadOS, et notamment la prise en charge du clavier et de la souris avec les accessoires compatibles. Word, Excel et PowerPoint avaient d'ailleurs été mises à jour en fin d'année dernière pour s'adapter au système de pointage mis en place par Apple.