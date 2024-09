Les premières alertes sont apparues en août 2024, lorsque des utilisateurs ont constaté que Word, Outlook et parfois OneNote se fermaient brutalement pendant la saisie ou lors de la vérification orthographique.Ce problème concernait les versions récentes d'Office, à partir de la version 2407 (Build 17830.20138). Ces fermetures imprévues, sans aucun avertissement préalable, sont bien sûr survenues aux pires moments pour les utilisateurs, pendant l'envoi d'e-mails importants ou la création de documents qu'ils n'avaient bien entendu pas sauvegardés.

Après enquête, Microsoft a identifié l'origine du problème : un conflit entre des versions obsolètes des packs de langues et les outils de vérification installés sur certaines machines. Ce conflit de compatibilité était d'autant plus important en présence de vieilles installations d'Office 2016 coexistantes avec les nouvelles versions M365, un mélange de type huile et eau qui ne fait pas bon ménage. Les modules linguistiques utilisés par les utilisateurs n'étaient plus compatibles avec les versions récentes du logiciel, ce qui provoquait ces plantages.

Comme Clubic vous l'avait expliqué, Microsoft avait déjà proposé des solutions provisoires et de contournement, comme la désinstallation des anciens outils de vérification linguistique ou une réparation des applications en passant par les paramètres Windows. Mais ces alternatives n'ont pas convenu à de nombreux utilisateurs, jugées trop fastidieuses ou pas assez pratiques. Autant dire qu'un correctif était attendu de pied ferme.