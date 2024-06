Si vous n'accédez plus aux dossiers partagés de OneDrive, c'est normal, c'est un bug

Microsoft OneDrive est certainement l'un des services de stockage en ligne les plus prisés au monde, surtout par le secteur professionnel. Ce dernier étant nativement intégré avec Windows et Office 365 et disposant d'un large éventail de fonctionnalités, il est devenu extrêmement populaire depuis son lancement sous le nom de Windows Live Folders en août 2007. Il a de plus reçu récemment une refonte visuelle le rendant encore plus commode à utiliser. Toutefois, un nouveau bug plutôt gênant limite l'accès d'une de ses fonctionnalités les plus importantes.