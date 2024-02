Microsoft déploie un OneDrive relooké, plus simple à utiliser

Microsoft OneDrive

OneDrive constitue l’une des meilleures solutions pour les utilisateurs de PC. Son interface web figure par ailleurs parmi les plus complètes et conviviales du marché, que ce soit pour la gestion des documents et des contenus multimédia, ou bien le partage de fichiers et la collaboration en temps réel. S’il ne démérite pas sur les autres plateformes avec ses remarquables clients Mac, Android et iOS, son utilisation n’y est toutefois pas aussi transparente que celle de Dropbox. Microsoft a beaucoup amélioré ses technologies de synchronisation, mais il fait toujours l’impasse sur la compression des fichiers pour les transferts ainsi que sur la synchronisation via le réseau local.

Les principaux problèmes de OneDrive sont les mêmes que la plupart des géants du Cloud installés aux États-Unis. Dépourvu de cryptage de bout en bout (sans connaissance), l’éditeur et les autorités qui en feraient la demande peuvent accéder aux données stockées sur les comptes des utilisateurs. OneDrive possède néanmoins de nombreux points positifs, et ses offres pour les particuliers incluant la suite Office demeurent parmi les plus attractives du marché.