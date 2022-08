Microsoft célèbre les 15 ans de OneDrive avec une nouvelle interface

Pour l'occasion, Microsoft va offrir une toute nouvelle page d'accueil au site web de OneDrive. Aujourd'hui, le service n'offre qu'une liste de fichiers et de dossiers les uns à la suite des autres, mais la firme voudrait apporter un peu de clarté et d'ordre à sa page d'accueil. Ainsi, la nouvelle version de OneDrive proposera en premier lieu les fichiers récemment ouverts, mais également les plus pertinents afin de mettre la main rapidement sur vos documents de travail et personnels les plus utiles au bon moment.

La page d'accueil va aussi accueillir des boutons Word, PowerPoint, Excel et PDF pour trier en un clic les nombreux documents stockés sur votre espace personnel. De plus, une nouvelle colonne « Activité » va faire son apparition sur la droite de la page. Pour chaque fichier, vous pourrez voir qui est la dernière personne à avoir consulté ou commenté le document, ou à l'avoir modifié dans le cas d'un document collaboratif. Plusieurs outils sont d'ailleurs disponibles dans les différentes applications Microsoft afin de taguer l'un de vos collaborateurs en tapant son nom précédé du signe @.

Microsoft précise que cette nouvelle page d'accueil ne sera pas disponible tout de suite, mais sera déployée dans quelques mois vers l'ensemble des abonnés à son service de stockage.