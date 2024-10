OneDrive passe à l'ère de l'IA et fait peau neuve

Microsoft annonce également une nouvelle version de son application mobile pour Android et iOS. Cette dernière fait la part belle à vos clichés et se double d'un nouveau moteur de recherche boosté à l'IA. L'utilisateur pourra donc décrire l'image pour la retrouver simplement après une analyse de l'algorithme. Les abonnés à Microsoft 365 peuvent d'ores et déjà disposer de cette technologie, laquelle sera déployée à tout le monde d'ici à l'été 2025.

L'application propose désormais d'importer vos documents et photos depuis Google Drive, Google Photos et Dropbox et introduit de nouveaux paliers de stockage de 5 To et 10 To venant compléter l'offre actuelle plafonnée à 2 To sur les comptes Microsoft 365 Personnel et Famille.

L'application est disponible dès aujourd'hui sur Android et sera déployée dans les prochaines semaines sur l'App Store d'Apple.