Outlook.com et OneDrive : quelques nouveautés pour une meilleure productivité

Le service de stockage OneDrive profite également d'une petite mise à jour. Alors que jusqu'à présent la taille maximale d'un fichier importable était de 100 Go, celle-ci passe à 250 Go. Microsoft précise que cela concerne les mises en ligne sur OneDrive, mais également sur SharePoint et Microsoft Teams.

Evidemment, on imagine que cela n'aura pas d'impact majeur pour la plupart des utilisateurs. Toutefois, dans un billet de blog, Microsoft explique qu'avec cette nouvelle limite…

« …vous serez en mesure de partager facilement de gros fichiers comme le modèle 3D d'un nouveau bâtiment, une présentation commerciale filmée en 8K, une grosse base de données pour un essai clinique de vaccins, ou des projets de recherche, ou de larges vidéos pour des projets d'éducation ».

Microsoft ajoute avoir optimisé la mise en ligne en découpant le fichiers en morceaux, chacun étant protégé par une clé de chiffrement unique. L'éditeur rappelle que seuls les changements effectués par un collaborateur seront synchronisés afin de ne pas devoir télécharger un fichier dans son intégralité.

Cette nouvelle limite commencera à être déployée à la fin du mois pour une disponibilité générale à la fin du premier trimestre.