La future app One Outlook, qui réunira calendrier et boîte mail, a fuité sur Internet

D'après Windows Central, la vision « One Outlook » de la société vise à concevoir un client mail unique qui fonctionne sur Mac, PC et Web. Sur Windows 10, cette nouvelle application remplacera Courrier et Calendrier.

Selon les informations recueillies, cette prochaine version du gestionnaire de courriers électroniques installée par défaut exploiterait des technologies web tout en offrant des intégrations natives au système d'exploitation avec une prise en charge du stockage hors ligne et des notifications. Il s'agirait en quelque sorte d'une Progressive Web App améliorée.

À l'heure actuelle, les utilisateurs d'Outlook.com sont d'ores et déjà capables de générer une PWA. Toutefois, l'ambition de Microsoft serait un peu plus importante puisque ce projet Monarch remplacerait non seulement les applications Win32 et UWP mais également Outlook Web Access ainsi que le client Outlook sur macOS.