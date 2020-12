Outlook sur Android introduit plusieurs nouveautés, dont la gestion des profils professionnels

Microsoft a optimisé la recherche. Le moteur d'Outlook propose désormais d'ouvrir les résultats d'une requête dans un nouvel onglet. Cela permet donc pour un même mot-clé de filtrer les e-mails, les contacts et les événements.

La prise en charge des fichiers PDF a également été améliorée. Il est tout d'abord possible de sélectionner plusieurs images et, via le menu de partage, de les placer au sein d'un document PDF. D'ailleurs, directement depuis Outlook, l'utilisateur est en mesure d'ajouter, d'éditer ou d'effacer un élément, comme une annotation, une figure ou une date.

Lorsque l'application Outlook est utilisée avec un compte entreprise, il est possible de retrouver des sessions de visioconférence enregistrées au travers de Microsoft Teams et partagées via SharePoint. Notons enfin un flux de recommandations personnalisées permettant d'accéder à certains documents en cours d'édition.