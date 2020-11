Microsoft Teams continue de s'enrichir et permet désormais de voter (même durant une communication)

En tant qu'organisateur d'une réunion, on pourra ainsi lancer des sondages avant, durant et après une réunion. Il suffira de se rendre sur la page du meeting et de cliquer sur le nouvel onglet « Forms » pour créer le sondage, qui sera proposé aux participants lorsqu'ils rejoignent la conversation. On pourra également créer de nouvelles questions durant le meeting, lancer un nouveau sondage ou enrichir l'existant de nouvelles questions/réponses possibles.