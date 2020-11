Les catégories s'inviteront bientôt sur Outlook pour Android

Les choses devraient cependant bientôt changer et selon MSPowerUsers, Outlook devrait même proposer de regrouper ses contacts ainsi que des événements du calendrier. Il sera d'ailleurs possible de créer ou d'éditer une catégorie directement depuis les paramètres de l'application et de lui attribuer une couleur spécifique.

Pour l'heure aucune information n'a été partagée quant à la mise à disposition de cette nouveauté pour les utilisateurs. On imagine qu'elle sera également déployée sur iOS.

Le mois dernier, Microsoft avait mis à jour son application afin de prendre en charge la synchronisation des autres calendriers configurés, tels que ceux de Google.