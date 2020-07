Mieux connecté, plus de contrôle : OneDrive se dote de nouvelles fonctionnalités

Aujourd’hui, Microsoft augmente la limite de téléchargement de 15 à 100 Go pour tous les utilisateurs de OneDrive et de SharePoint. Une nouvelle option « Ajouter à OneDrive » permet aux usagers d’accéder aux dossiers partagés, et de les ajouter directement à leurs fichiers personnels. Cette mesure s’adresse surtout aux professionnels et aux entreprises.