OneDrive : bientôt une nouvelle interface inspirée de Windows 11 ?

Si OneDrive est un service incontestablement très pratique pour accéder à ses fichiers n’importe où, l’application n’est malheureusement pas la plus exemplaire en matière d’ergonomie. Bonne nouvelle, avec Windows 11, et pour le plus grand plaisir des utilisateurs et des utilisatrices, le service se verra prochainement davantage intégré à l’écosystème de Microsoft, comme nous l’avions récemment appris. Mais en attendant, l'application semble également être en train de se refaire une petite beauté, s’inspirant quelque peu des traits du système d’exploitation.