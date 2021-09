Microsoft présente la nouvelle application Photos prévue pour Windows 11

En plus de Paint et de l'outil de captures d'écran (qui avaient déjà été largement repensés sous Windows 10 ) l'application Photos fait partiellement peau neuve sous Windows 11 pour reprendre à son compte l'esthétique WinUI et le Fluent Design. Outre son nouveau look et ses commandes plus agréables à utiliser en mode tactile, l'application dispose de quelques nouveautés et se veut plus connectée au Cloud.