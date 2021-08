Windows 11 : Microsoft met à jour Mail, Calendrier, et l'outil de capture d'écran pour les testeurs

Tout d'abord, et nous le découvrions déjà plus tôt cette semaine, l'outil permettant de réaliser une capture d'écran a été entièrement revu et ne nécessitera plus de passer par un éditeur d'image (comme Paint ) avant de coller le visuel souhaité dans un dossier. Un retardateur fait également son entrée, en compagnie d'une fenêtre d'édition, de nouveaux raccourcis et d'une interface plus ergonomique.