Windows 11 : Microsoft présente son nouvel outil de capture d'écran

Cela faisait déjà un certain temps que l'outil Capture d’écran annonçait son déménagement imminent. Sous Windows 10, l’outil coexistait avec Capture d’écran et Croquis, un utilitaire plus perfectionné, disponible grâce au raccourci Windows + Maj + S. Ce dernier permettait notamment de faire la capture d’une fenêtre, d’une image ou d’une zone et de l’annoter.