Microsoft Paint pour Windows 11 se dévoile en images

Si le fabricant américain n'a pas encore officiellement pris la parole à son sujet, le nouveau Paint qui sera inclus avec Windows 11 aurait fuité via la banque d'images Unsplash. Sur cette capture d'écran (voir en haut de l'article), nous apercevons une version plus moderne de Paint avec notamment la modification de l'emplacement des icones et une interface globalement plus soignée. De plus, il sera vraisemblablement possible de dessiner à l'aide d'un stylet sur les écrans tactiles.