Sur Windows 11, Microsoft Photos s'enrichira de plusieurs nouveautés

Parmi les nouveautés, on note la faculté nouvellement acquise par l'application de déceler les dispositifs de stockage externes raccordés à votre ordinateur sous Windows 11. Un simple clic sur l'icône « Importer » dévoilera instantanément la liste des appareils connectés. Sélectionner le nom d'un appareil déclenche aussitôt une analyse des médias disponibles, simplifiant ainsi considérablement le processus d'importation de vos clichés et séquences vidéo.

En outre, Microsoft a significativement optimisé les performances de l'application Photos, aboutissant à une ouverture des images 2,1 fois plus véloce qu'auparavant. Ces quelques améliorations rendent l'utilisation de l'application non seulement plus réactive, mais également plus agréable, un atout particulièrement appréciable pour les utilisateurs jonglant quotidiennement avec un volume conséquent de photographies.