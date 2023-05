Windows Photos : découvrez comment la galerie de Windows 11 va encore s'améliorer dans une prochaine mise à jour !

Avec le lancement de Windows 11 en octobre 2021, Microsoft en a profité pour proposer quelques changements bienvenus du côté de l'application Photos. Parmi eux nous retrouvons notamment l'arrivée d'un thème sombre, l'affichage filmstrip, l'intégration du thème Mica et de bords arrondis, afin de mieux correspondre à l'esthétique de Windows 11. Si celle-ci n'est pas des plus appréciées par les utilisateurs du système d'exploitation, elle se veut tout de même bien plus aboutie que celle proposée par Windows 10, qui soufrait qui plus est de quelques bugs.