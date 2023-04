Comment Windows 11 va vous aider à réduire votre consommation d'énergie avec cette option

Pour l'activer, c'est très simple, il vous suffit tout d'abord de vous rendre dans les paramètres de Windows 11 et de sélectionner « Système ». Enfin, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Luminosité et couleur » afin de pouvoir voir l'une des deux options suivantes : « Toujours » ou « Sur batterie uniquement ». Nous vous rappelons que cela n'est pour le moment possible que si vous êtes membre insider et vous avez préalablement installé la dernière build.