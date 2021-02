Windows 10 : on en sait plus sur la future gestion de la batterie

Grâce à ces informations, il est plus facile de connaître le pourcentage de puissance utilisé pendant une période de la journée en particulier, mais aussi de consulter l'historique de la batterie, entre autres. Certaines des données ajoutées par Microsoft à l'onglet « Batterie » n'étaient jusqu'à présent disponibles qu'au travers de requêtes à saisir en ligne de commande.

D'autres informations, plus accessoires, sont aussi de la partie. Il sera par exemple possible de savoir à quelle heure votre ordinateur a été rechargé pour la dernière fois. En plus de cet onglet « Batterie » peaufiné, la prochaine mise à jour de fonctionnalités de Windows 10 déploiera un nouvel onglet dédié au stockage, plus riche en informations et en réglages lui aussi, ainsi qu'un menu Démarrer légèrement dépoussiéré.