Windows 10 devrait bientôt vous informer quand une application utilise votre webcam

Et ce n'est pas tout ce que prévoit Microsoft. L'utilisateur pourra également passer la souris au-dessus de l'icône webcam de la taskbar pour voir quelles applications ont momentanément accès à celle-ci. Il sera ainsi possible de s'assurer que seul le service utilisé sur le moment exploite la webcam et qu'aucun processus caché en arrière-plan ne s'y est connecté.

Si tout fonctionne comme le veulent les développeurs, devrait également être intégrée à Windows 10, en plus de Windows 10X. Reste à savoir quand elle sera disponible sur une build stable.

On sait déjà qu'elle ne devrait pas être intégrée à la prochaine mise à jour prévue pour juin (21H1), qui se concentre sur les corrections de bug et la stabilité du système. Mais on pourrait en profiter au moment de la seconde mise à jour importante de l'année (novembre/décembre). Connue sous le nom de « Sun Valley update » ou version 21H2, cette dernière ajoutera de nouvelles features à l'OS.