En revanche, certains et certaines risqueraient d’être échaudés par un second point peu avantageux pour les utilisateurs et utilisatrices. Microsoft précise bien que la collecte et le traitement des données de messages doivent aussi servir à améliorer l’expérience proposée, bien que la société se défende d’entraîner son IA sur le contenu de vos conversations personnelles. On s’en doutait, évidemment, mais le voir écrit noir sur blanc lui confère un caractère autrement inquiétant au regard de la vie privée.