Comment Microsoft veut rendre le navigateur Edge plus alléchant sur votre PC portable

Au-delà de l'optimisation énergétique, Microsoft teste également une fonction de contrôle de l'utilisation de la RAM dans Edge. Cette fonctionnalité expérimentale, baptisée « Resource Controls », permettra aux utilisateurs de définir une limite de mémoire allouée au navigateur. Pour rappel, cette fonctionnalité avait déjà été aperçue et relayée par nos soins en avril dernier.

Celle-ci vous offrira l'opportunité de décider quelle quantité de RAM vous souhaitez allouer à Microsoft Edge (1 Go étant le minimum et 16 le maximum). De plus, les utilisateurs pourront choisir d'activer cette fonction en permanence ou uniquement lors de sessions de jeu ou de travail intensif. Bien que toujours en phase de test, cette fonctionnalité devrait être déployée dans les mois à venir.