Comment Windows 11 va vous aider à économiser votre énergie

Depuis de nombreuses versions de Windows, l'OS de Microsoft propose des options d'alimentation qui passent par différents modes (utilisation normale, performances élevées et économie d'énergie). Mais ces réglages ne sont pas forcément aisés à trouver, et surtout à paramétrer ou personnaliser pour les néophytes. C'est toujours le cas avec Windows 11, qui a pourtant tenté de simplifier ses paramètres et qui propose un lien pour en apprendre plus sur la consommation d'énergie et les émissions de carbone.