Voici le futur Explorateur de fichiers de Windows 11 et sa galerie, comme sur votre smartphone

S'inspirant à s'y méprendre d'une galerie photo sur smartphone ou de l'application Microsoft Photos, l'Explorateur de fichiers de Windows 11 va bientôt s'agrémenter d'une fonctionnalité supplémentaire. Une option Galerie a en effet été découverte en avant-première. Elle sera accessible par la barre latérale de droite de l'Explorateur.

Activer cette option permettra d'afficher l'ensemble des images et photos, et viendra faciliter la navigation au sein de la galerie. Il sera en effet possible de les trier par date ou par une barre de recherche intégrée. La chose était déjà plus ou moins possible sur le système d'exploitation de Microsoft, mais devrait se montrer un brin plus intuitive.

D'autant que cette nouvelle fonctionnalité devrait également être optimisée pour les appareils tactiles. De plus, elle devrait englober non seulement les images et photos stockées en local, mais également sur OneDrive.