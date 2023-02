Vous utilisez Windows 11 sur un système "pas à niveau" ? Vous pourriez bientôt avoir une mauvaise surprise

Cela avait commencé plus subtilement, avec l'ajout l'année dernière d'une commande dans les paramètres système de Windows 11. Celle-ci avait pour objectif de rappeler aux utilisateurs que le nouvel OS de Microsoft tournait sur une machine non compatible, avec la possibilité d'en « apprendre plus ».

Les choses ont depuis pris une tournure bien moins subtile. Certains déplorent en effet désormais la présence d'une telle indication directement sur le Bureau, accompagnée de la version Windows et de le build installé.

Ce nouveau développement est survenu avec le build 22621 de la déjà mal-aimée version 22H2 de Windows 11, en raison notamment de nombreux problèmes de performances. D'autant que la liste des processeurs supportés par l'OS n'a connu que quelques mineurs ajustements depuis le déploiement de la version 21H2.