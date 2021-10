Windows 11 : certains PC incompatibles sont compatibles mais il s'agit de faux-négatifs selon Microsoft

L'avertissement est affiché dans Windows Update et le système propose à l'utilisateur ou utilisatrice de vérifier ce qui ne va pas et s'il ou elle peut y faire quelque chose dans l'application PC Health Check. Sauf qu'en se rendant sur ladite app, on se rend compte que l'ordinateur devrait être capable d'installer Windows 11 : seul Windows Update n'est pas d'accord.

« Nous sommes conscients du problème, et nous travaillons actuellement sur le développement d'un correctif », a assuré le support de Microsoft à Windows Latest. On peut donc espérer que le souci soit rapidement réglé car en attendant, ces faux-positifs empêchent l'installation simple de Windows 11 via Windows Update.