Windows 11 : l'outil pour vérifier la compatibilité de son ordinateur de nouveau en ligne

Pour rappel, voici les configurations minimales : un processeur de 64 bits à 1 GHz avec deux cœurs au minimum, 4 Go de mémoire RAM, 64 Go de stockage, un démarrage sécurisé compatible UEFI, une version 2.0 du Module de plateforme sécurisée (TPM), des graphiques compatibles DirectX 12 / WDDM 2.x et un écran HD de 9" (résolution d'au moins 720p).

Microsoft a par ailleurs annoncé que les PC équipés de processeurs comme les Intel de 8e génération ou la série Ryzen 2000 d'AMD (et plus récents) ne seront finalement pas les seuls pris en charge. Les processeurs Intel Xeon série W, ansi que les Intel Core série X et i7-7820HQ seront également compatibles avec le nouveau système d'exploitation de la firme.