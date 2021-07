Windows 11 : seules les versions récentes de Windows 10 seront mises à jour directement

Le prochain système d'exploitation du fabricant américain embarquera différentes fonctionnalités inédites, comme une compatibilité avec les applications Android, le retour des widgets et la prise en charge de l'Auto HDR sur les jeux. De plus, Microsoft a également annoncé que les propriétaires d'un appareil tournant sous Windows 10 auront la possibilité d'obtenir Windows 11 via une simple mise à jour.