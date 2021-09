La GeForce RTX 3080 Ti avec 20 Go de mémoire existe bel et bien

Ces dernières sont dites LHR - pour low hash rate - et plafonnent à plus ou moins 60-65 MH/s quand les modèles 20 Go de GDDR6X sont enclins à grimper jusque 86 MH/s en fréquences de base et 100 MH/s lorsqu'elles sont overclockées, bien sûr, avec le même algorithme.