OneDrive s'enrichira de nouveaux outils d'édition de photos

Microsoft a annoncé que les fonctionnalités concernant l'édition d'images commencent à être ajoutées petit à petit à OneDrive pour Windows et OneDrive pour Android, et seront disponibles plus tard dans l'année pour iOS. Elles sont disponibles dans les versions personnelles de OneDrive et sont également prévues pour les versions professionnelles et éducatives dès cet été. Quant à l'organisation des images, Microsoft dit prévoir le déploiement de cette fonctionnalité déployée dans les deux prochains mois sur Android.