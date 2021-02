Google Photos : un nouvel éditeur vidéo et des fonctionnalités exclusives pour Google One

Elles ont fait leur apparition officieusement il y a quelques mois et les voici enfin annoncées : les fonctionnalités d'édition premium aujourd'hui réservées aux smartphones de la gamme Pixel sont disponibles avec un abonnement Google One.

Plus précisément, il s'agit de Portrait Blur permettant d'ajuster l'effet Bokeh grâce à des algorithmes de machine learning. De son côté, Portrait Light permet de contrôler l'emplacement et l'intensité de la source de lumière sur un visage afin d'obtenir un meilleur rendu. Pour cette dernière fonctionnalité, l'algorithme a été entraîné avec quelque 64 caméras, 331 lumières LED programmables et 70 personnes présentant des couleurs de peau, des formes de visage et des cheveux différents.

Google ajoute que Blur et Color Pop sont gratuits et fonctionnent avec des photos disposant d'informations sur la profondeur de champ (par exemple en mode portrait). Color Pop, pour mémoire, permet de mettre en valeur le sujet en appliquant autour de lui un filtre en noir et blanc. En revanche avec une souscription Google One, ces effets peuvent être appliqués sur davantage de clichés de portraits ne disposant pas de ces informations.

Les abonnés retrouveront également plusieurs autres effets plus avancés, tels que l'altération dynamique du rendu du ciel sur un paysage via une palette prédéfinie.

Ces fonctionnalités d'édition avancées seront déployées aux membres Google One dans le courant des prochaines semaines.