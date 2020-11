Google Photos : des fonctions d'édition exclusives prochainement réservées aux membres Google One

Initialement, Google One était présenté comme une refonte du service de stockage en ligne de la société accompagnée d'un support utilisateur et incluant des options de partage familial. Mais cette offre s'enrichit au fil des semaines et Google semble y percevoir de grandes opportunités.

Récemment, nous apprenions qu'aux États-Unis, la formule à 9,99 dollars par mois permettait désormais d'activer un VPN afin de sécuriser le trafic Internet sur un réseau Wi-Fi public. Google a d'ailleurs publié un livre blanc de ces travaux et expliqué en détail le fonctionnement du dispositif. Pour l'heure on ne sait pas si et quand ce service sera disponible en France.

L'approche de Google est bien différente de celle d'Apple qui embarque plusieurs services premium au sein d'Apple One, mais à un tarif plus élevé. Cela laisse quelque peu songeur sur ce que pourrait proposer Google par la suite : des fonctionnalités premium sur Gmail ? Drive ? Messages ? Les paris sont ouverts.