Canon permet à ses appareils d'envoyer directement vos photos sur Google Photos

L'application image.canon, qui permet d'uploader toutes les images capturées par les appareils de la marque compatibles, soit une bonne partie des modèles EOS les plus récents et les derniers PowerShot, s'enrichit d'une compatibilité avec Google Photos.

Il suffit de se rendre dans les réglages du logiciel, disponible sur iOS et Android, et d'y connecter son compte Google pour lier les deux applications. Une fois connecté à un réseau Wi-Fi, l'appareil préparera alors la sauvegarde et enverra automatiquement les fichiers dans leur résolution d'origine vers sa bibliothèque photo.

C'est là que le bât blesse. Pour profiter de ce service plutôt pratique, un abonnement à Google One, la formule de stockage payante du moteur de recherche, est indispensable. L'offre débute à 1,99€/mois pour 100 Go, jusqu'à 9,99€/mois pour 2 To d'espace disque dans le nuage.