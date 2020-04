Canon lance Image.canon, sa nouvelle application de transfert de fichiers sur le Cloud

© Canon

En matière de connectivité et d'application, les industriels de la photo sont rarement en avance sur leur temps. Chaque nouveauté dans le domaine est donc scrutée d'un œil curieux par les pratiquants. Après avoir annoncé la fermeture de son service CANON iMAGE GATEWAY Online Photo Album, et dans l'optique de faciliter lede ses utilisateurs, Canon introduit Image.canon, sa nouvelle application de transfert sur le Cloud. Entièrement gratuite et disponible au téléchargement, celle-ci n'a pourtant pas fait l'objet d'une annonce en bonne et due forme par l'entreprise japonaise.Le principe premier d'Image.canon repose sur le transfert d'images par Wi-Fi sur le Cloud. Les photos et vidéos transitent donc depuis l'appareil photo vers un smartphone ou un ordinateur connecté via l'application - et cela dans leur qualité d'origine s'il vous plaît !À noter que les images sont conservées sur le Cloud pendant 30 jours : le but de l'application est donc bien de faire office de passerelle entre les appareils des utilisateurs et non de servir de stockage à long terme. L'application propose tout de même 10 Go de stockage, que l'on peut utiliser à sa guise, aussi longtemps que souhaité.En plus de vous permettre de retrouver vos fichiers sur le Cloud, Image.canon propose également de lier un compte Google Drive ou Flickr , vers lequel photos et vidéos seront transférées automatiquement.Canon indique par ailleurs que le transfert des fichiers vers les services Google Photos et Adobe Creative Cloud sera bientôt compatible, le mois de juin étant évoqué. Une aubaine pour les utilisateurs de Lightroom mobile , par exemple.Bien évidemment, Image.canon n'oublie pas les fonctionnalités classiques que l'on retrouve sur toute application mobile destinée à la photo, telles que le téléchargement des images sur son smartphone ou le partage sur les réseaux sociaux.Sur ordinateur, sous Windows ou Mac, c'est le software « Downloader for Image.canon » qui se charge du travail. Celui-ci est à télécharger en complément de l'application mobile, ou seul, selon vos besoins. Une fois les images déposées dans le Cloud, elles sont téléchargées automatiquement sur PC. Une fonctionnalité bien pratique qui a le chic d'économiser pas mal de temps. Imaginez qu'en rentrant d'une séance photo, avant même d'avoir posé un pied chez vous, vos clichés attendent sagement sur votre poste de travail de passer en post-production. Un doux rêve, non ?De fait, si ces transferts sont aussi fluides et automatiques qu'annoncés, Canon pourrait donner un coup de pouce appréciable dans la gestion des fichiers - parfois pénible - entre smartphone et PC. Passer d'un support à un autre deviendrait alors un jeu d'enfant, Image.canon répondant ici à une tâche chronophage pour les photographes amateurs et professionnels, qui pourraient l'intégrer à leurCependant, au vu des premiers retours, il va falloir laisser quelques mois à Image.canon pour parfaire son développement et espérer un fonctionnement optimal.L'application Image.canon est compatible avec les modèles EOS dotés du Wi-Fi, tels que les derniers EOS R et EOS Ra , ainsi que les Powershot et IXUS les plus récents. Les possesseurs d'une imprimante photo SELPHY peuvent également bénéficier de l'application.Pour connecter votre appareil Canon compatible, il vous faudra utiliser votre Canon ID et renseigner le numéro de série de votre produit. Pour certains boîtiers, la procédure est quelque peu laborieuse puisqu'elle nécessite l'utilisation d'un câble d'interface et d'EOS Utility.Sur smartphone, l'application tourne sous Android 7, 8, 9 et 10, ainsi que sous iOS 11.4, 12 et 13. Sur PC Windows, Image.canon est compatible avec les version 8.1 et 10 de l'OS. Côté macOS, les versions 10.13, 10.14 et 10.15 sont prises en charge.