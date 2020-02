Canon annonce l'EOS R5, son nouvel "hybride professionnel amélioré"

© Canon

Peu d'informations, mais du lourd

Lire aussi :

Nikon annonce un bridge 4K à l'impressionnant zoom 83x

© Canon

Des rumeurs confirmées

Source : Canon

Le marché de l'appareil photo connaît depuis quelques années déjà une véritable métamorphose. Si la demande en images est plus forte que jamais, ces chères machines sont gentiment reléguées au placard au profit des smartphones et leurs APN toujours plus perfectionnés (et nombreux). Face au déclin du DSLR (), des acteurs comme Sony ou Fujifilm ont su proposer une alternative qui a séduit en masse amateurs et professionnels : le mirrorless («», ou hybride). Un véritable changement de cap que les géants de la photo, Canon et Nikon, ont eu bien de mal à enclencher. L'EOS R5 sera-t-il la réponse à une concurrence agressive ?Le site officiel de Canon ne donne que peu de détails quant à ce prochain EOS R5, mais les premières informations que nous glisse le constructeur sont d'ores et déjà fort intéressantes.Ce boîtier, mirrorless donc, promet l'introduction d'un nouveau capteur full-frame qui offre une capture à 12 ip/s via obturateur mécanique, et 20 ip/s via obturateur électronique. De belles performances qui devront faire leurs preuves sur le terrain, notamment grâce à un autofocus qui tient la cadence et un format RAW conservé dans son intégralité. À ce petit jeu, le Sony A9 II propose lui aussi du 20 ip/s... pour du RAW compressé.Au rang des specs sur lesquelles Canon insiste, on trouve bien entendu la possibilité de filmer en 8K. Une première pour un boîtier de la marque. Ajoutez à cela une stabilisation d'image intégrée et des objectifs RF compatibles, eux aussi stabilisés, et c'est la garantie d'images réussies, tant en termes de photo que de vidéo. Côté ISO, il faudra patienter pour en savoir plus. L'entreprise glisse également qu'elle développe neuf nouveaux objectifs à venir en 2020, dont un 100-500 mm f/4.5-7.1 et deux multiplicateurs.Est également mentionné un duo d'emplacements pour carte mémoire, sans que ne soit toutefois précisé le type de carte supporté. Pour tenir la barre face à la quantité d'informations à traiter, espérons que Canon ait fait le bon choix en se tournant, a minima, vers un slot CF Express.Côté look, la ressemblance avec l' EOS R est frappante. L'entreprise japonaise semble donc avoir les idées bien arrêtées quant aude sa gamme de mirrorless.Ces quelques informations ont de quoi mettre l'eau à la bouche, d'autant plus qu'elles viennent confirmer un certain nombre de rumeurs et fuites à propos d'un futur boîtier de la marque. Canon Rumors avait notamment fait mention d'un capteur CMOS de 45 Mp, d'une connectivité 5G et Wi-Fi intégrée, ainsi que de batteries aux capacités plus importantes. Cerise sur le gâteau, le site prédit que cet EOS R5 sera capable de filmer à 60 fps et 120 fps en 4K, ainsi qu'à 30 fps en 8K.Si ces specs ont offert un regain d'espoir aux utilisateurs Canon, elles restent, à l'heure actuelle, à l'état de rumeur. D'autant qu'elles viennent égaler, voire dépasser sur certains points, le 1DX Mark III , dernier boîtier professionnel présenté début janvier. Difficile d'imaginer Canon éclipser son DSLR phare au profit d'un nouveau mirrorless, si peu de temps après sa sortie.Côté tarif et disponibilité, Canon n'a rien dévoilé. Considéré par tous comme le successeur de l'indétrônable 5D Mark IV, le prix de l'EOS R5 devrait donc se situer aux alentours de 3 500 $. Les rumeurs, quant à elles, suggèrent une sortie en juillet prochain.Dans son communiqué, Canon annonce une démonstration de cet EOS R5 et de ses nouveaux produits au CP+ Camera and Photo Imaging Show 2020, qui devait se tenir du 27 février au 1mars. Néanmoins, à l'instar du MWC de Barcelone, le salon a été annulé devant l'ampleur des risques soulevés par l'épidémie de coronavirus.Pari réussi ou coup d'épée dans l'eau ? Seul l'avenir nous le dira. À Canon de prouver qu'il a entendu les demandes de ses utilisateurs et compte y répondre. La bataille contre Sony est loin d'être gagnée, mais l'entreprise semble bien décidée à regagner le cœur des photographes amateurs comme professionnels.