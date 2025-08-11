La proposition de DJI ne sort pas de nulle part ; elle est le fruit d'une réadaptation intelligente de ses systèmes de navigation déjà éprouvés dans les airs. Au lieu de repartir d'une page blanche, la firme capitalise sur les technologies de détection d'obstacles qui assurent la sécurité de ses drones pour les intégrer à un appareil domestique. Cette manœuvre lui confère d'emblée un avantage technique majeur sur un marché où la précision de la navigation est un enjeu critique.

Le cœur du système repose sur une association de capteurs, dont la technologie Time-of-Flight (ToF), qui mesure la distance en calculant le temps de parcours d'un signal lumineux. Associée à des capteurs visuels, cette technologie, héritée du système APAS (Advanced Pilot Assistance Systems) de drones comme le Mavic 3, permet de créer une carte tridimensionnelle très détaillée de l'environnement. Appliquée à l'aspirateur, elle lui permet de repérer et contourner les petits objets (câbles, jouets, chaussures) qui piègent encore la plupart des modèles concurrents.